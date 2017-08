Romance en puerta: Fabián Doman muy cerca de Úrsula Vargues

Consultado por Ciudad.com el conductor habló sobre la relación que forjó con su compañera de trabajo y dijo: "Los dos estamos solteros, no tengo la más remota idea de lo que puede pasar".

Aunque, al parecer la amigable relación que demuestran en el programa no queda solo ahí. Este fin de semana se los pudo ver juntos en la obra “Entre ella y yo”, protagonizada por Sebastián Presta y Soledad García. Una vez que finalizó la función, Fabián y Úrsula fueron a cenar con un grupo de amigos.

Pero al parecer el conductor de Nosotros a la Mañana no está solo, fuertes rumores lo vinculan sentimentalmente con la panelista Úrsula Vargues, con quien al aire tiene una complicidad muy especial.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo