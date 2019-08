Varias escenas del rodaje de la nueva película sobre el agente de 007, James Bond, que se está realizando en la provincia de Matera y en la región de Apulia, al sur de Italia, fueron grabadas por testigos y filtradas en las redes sociales.

Según Il Messaggero, la producción aportará a la economía local unos 15 millones de dólares. Además de Italia, la película —que se estrenará bajo el título "No Time to Die" en el 2020— se rodará en Noruega, Jamaica y el Reino Unido, según publicó ActualidadRT.