Hernán Piquín abandonaría el Súper Bailando el próximo octubre. Según la versión el bailarín habría admitido la posibilidad en la previa de una función teatral.

La noticia fue difundida por Ángel de Brito, que tuiteó la captura del mensaje privado de una seguidora

"Ayer viernes vino Hermán Piquín a Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, y contó al público , mientras estaban acomodando las luces ya que hubo un desperfecto y tuvo que parar la función por 10 minutos, que iba a estar en el Bailando hasta octubre , ya que se le termina el contrato. ¿Sabés algo al respecto? Desde ya te mando un cordial saludo. Te admiro mucho", se lee en el citado mensaje.

Después, explicó en contexto de los supuestos dichos de Piquín: “Unas señoras agarraron el teléfono (durante el desperfecto) y él se bajó y se los sacó cargándolas de «¡qué cosa un segundo y ya lo sacan!» Ahí dijo «¿quieren preguntar algo?» y una señora le pregunto por el Bailando".

"Él dijo «no me queda mucho ya que en octubre me voy porque se me termina el contrato. La producción ya sabía cuándo firmé». Imaginate que la gente empezó a decir que no. Perdón, fallé en la filmación. Igual gracias por tomarte el tiempo de contestarme", cierra el mensaje.

¿Será que se va nomás?