¿Se viene la nena? Lionel Messi y sus ganas de agrandar la familia

Lionel Messi concedió una entrevista al diario español Marca en la que habló de todo, incluido los hijos, el enojo cuando pierde el Barcelona y la posibilidad de agrandar la familia.

Al ser consultado sobre si planeaba agrandar la familia con Antonela Roccuzzo, La Pulga aseguró: “Ciro (su hijo más pequeño) recién está comenzando a ponerse de pie. A Anto y a mí, nos gustaría tener una niña. Veremos más adelante, todavía es pronto”.

El medio también lo consultó sobre el video que compartió en redes en el que Thiago y Mateo Messi bailan de lo más divertidos. La pregunta fue si a todos le gustaba danzar en la familia. Entonces, sobrevino la segunda confesión: “Mateo salió más a mi mujer. Thiago, en cambio, más a mí. Es más introvertido y tímido. Mateo es más personaje, le gusta más la música y bailar, como a su madre.

Asimismo, Leo contó que a ambos les gusta mucho el fútbol: “Thiago entiende más porque ya es mayor. Comenta cosas del partido, del juego, de todo lo que va viendo y sucede. Está metido en el partido.

“No sé qué hará en el futuro, si se dedicará al fútbol o no, todavía es muy chiquito. Sólo quiero que disfrute con lo que haga y encuentre su camino. Me da igual que sea futbolista o no, sólo quiero que sea feliz en lo que haga”, aseguró en otro tramo de la charla.

En la entrevista también lo consultaron sobre su humor cuando pierde el Barcelona, y acerca de si es cierto que "no habla". El crack rosarino aseguró que "eso era antes”: “Siempre cuesta digerir las derrotas y los malos resultados, pero Thiago me obliga a comentar lo sucedido en el partido y explicar por qué no se ganó. Ahora lo hablamos mucho más”.