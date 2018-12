Sebastián Estevanez le pidió disculpas a Calu Rivero

A los apoyos recibidos por Thelma Fardín luego de la presentación de una denuncia por violación contra Juan Darthés –rodeada del colectivo de Actrices Argentinas–, se sumaron en la últimas horas los pedidos de disculpas hacia Calu Rivero, quien había hecho públicas situaciones de acoso por parte del actor cuando compartían el elenco de Dulce Amor.

El más reciente de esta lista es Sebastián Estevanez. El también actor y compañero de elenco de Rivero y Darthés en la citada tira se sumó al hastag #MiráCómoNosPonemos y publicó en su cuenta de Twitter.

Calu,

te pido disculpas públicamente.

Abrazo fuerte.@riverocalu — Sebastian Estevanez (@sebaestevanez) 12 de diciembre de 2018

"Calu, te pido disculpas públicamente. Abrazo fuerte", escribió el actor. Aunque, sin hacer mención a Darthés.

Hijo de Quique Estevanez, productor de Dulce Amor, Sebastián era el protagonista de la tira junto a Carina Zampini.

En 2012, en pleno éxito de la tira y cuando su personaje (Natasha) se encontraba en pleno ascenso, Calu abandonó la ficción. En 2017, reveló los motivos: repetidas situaciones de acoso por parte de Darthés.

Entonces, Rivero recibió apoyos, críticas y desentendidos.

"Es algo que lo tienen que arreglar ellos. Yo estaba en la grabación, pero no estuve ahí. No es algo que yo pueda decirte, no estuve, no sé", declaró Sebastián al ser consultado, por entonces.

Rivero fue una de las actrices que acompañó la denuncia de Fardin.