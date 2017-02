Seco: Johnny Depp estaría al borde de la quiebra

Vale recordar que el actor viene de cerrar un acuerdo de divorcio en el que le pagó más de seis millones de euros a Amber Heard, su ex esposa con la que estuvo casado poco más de un año.

Según informan medios internacionales, los abogados de The Management Group (TMG), que manejaron las finanzas del artista durante casi dos décadas, aseguran que Depp “se ha negado a vivir dentro de sus posibilidades a pesar de haber sido advertido sobre su condición financiera”, y que gastaba casi dos millones de dólares al mes.

