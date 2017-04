¿Será?: Maxi López le apuntó a Wanda Nara por la foto polémica

Días atribulados se viven en el fútbol argentino; en particular, en la Selección. En horas, el Patón dejó de ser el técnico del equipo y se viralizó una foto de Maxi López junto a Leo Messi y Javier Mascherano, abrazados.

La imagen apareció publicada en una supuesta cuenta de Instagram atribuida el jugador del Torino con un epígrafe que remitía –sin decirlo– a la no convocatoria de Mauro Icardi para integrar el equipo albiceleste.

.

Sin embargo, López negó haber sido quien publicó la foto y en, diálogo con el programa Un buen momento, se defendió.

"No tengo Instagram, no tengo Twitter y no tengo Facebook. Cuando vi todo lo que se había armado me puse mal”, dijo Maxi.

"Todo el quilombo que se armó está planeado. Mis hijos me habían pedido ir a ver el partido entre la Juve y el Barcelona y yo les expliqué que no podía ir, por eso arreglé para ir a un entrenamiento. Durante toda esa semana mi ex mujer me mandó mensajes para que no les falle a los chicos, pero el día del encuentro y a último momento cuando yo ya estaba allá, fue ella quien no los llevó", continuó.

“Durante mi visita los jugadores me firmaron la camiseta para que se la lleve a mis hijos y yo le mandé la foto a ella para que se las muestre a los chicos. Sólo la tenía yo y mi ex mujer, estoy seguro de que la publicó ella para que se genere algo mediático”, cerró López