"Si no me duele y no me da asco, en el sexo vale todo"

"Para mí, si no me duele y no me da asco, y respeto lo que siento, por supuesto que vale todo", confesó el actor Diego ramos en una entrevista con el programa de radio Modo Sábado

Y amplió: "Yo creo mucho en que las dos personas la pasen muy bien. A mí me erotiza, me seduce y me calienta que la otra persona también la esté pasando bien, pero no me gusta nada de lo que genere dolor. Me gusta más lo convencional".

La respuesta del actor que protagoniza la ópera rock Tommy por estos días se escuchó luego de que le preguntaran si en el sexo “¿vale todo?”

"Lo he hecho en escaleras de edificios, pero me gusta más hacerlo en lugares convencionales", abundó Ramos.

Al ser consultado sobre su situación sentimental contó que hoy está "muy tranquilo, solo y bien", aunque aclaró: "no estoy solo todo el tiempo, yo me regalo facilísimo".

"No me relaciono de manera extremadamente sexual con la gente, me seducen otras cosas. Nunca tuve estrategias ni mucho menos. Cuando era más chico me cuidaba mucho más, a esta altura no me importa nada. Si tengo ganas de mandar un mensaje a las tres horas de ver a alguien lo mando, no voy a dejar de hacer algo que sienta", abundó Diego.