Sin parar: American Vandal, la serie con mayor consumo diario en Argentina

La serie American Vandal encabeza el ranking de las ficciones de Netflix a la que los argentinos le dedicaron más de dos horas por día, según una encuesta difundida por esta plataforma digital. El relevamiento también midió los programas que el público local consumió menos de dos horas por día, los vistos en familia y en soledad, entre noviembre de 2016 e igual mes de este año.

El listado de las diez series de mayor consumo diario en Argentina la completan Anne with an E, Ingobernable, Greenleaf, The Keepers, The Mist, Shooter, Suburra: Blood on Rome, Marvel - The Defenders y Frontier.

Entre las series con un consumo de menos de dos horas diarias se impone Disjointed, seguida por The Crown, Una serie de eventos desafortunados, Big Mouth y Neo Yokio.

Completan este listado You me her, Santa Clarita Diet, Wet hot american summer, Ozark y One day at a time.

Una encuesta realizada entre 60 mil consumidores de series en pareja arrojó que 13 reasons why fue el programa que más gente no pudo esperar para ver sin su habitual compañía.

El resto de las series que impulsó a esta rara especie de infidelidad son Sense8, Narcos, Stranger Things, Black Mirror, Marvel - Iron Fist, Marvel - The Defenders, One Day at a Time, Santa Clarita Diet y El Chapo.

Curiosamente, 13 reasons why también encabeza el listado de las series más vistas en familia, en una nómina confeccionada de acuerdo a un sondeo sobre un universo similar al anterior punto.

En este “top ten” aparecen Stranger Things, ASOUE, One Day at a Time, Gilmore Girls: Un nuevo año, “hef's Table, Anne with an E, Fuller House, Atypical y The Good Place.

El global del consumo alrededor del mundo arroja que los abonados a Netflix ven más de 140 millones de horas al día.