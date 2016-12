Snowden, dos estrenos de terror y una sala 4D

“Esto hace que la experiencia del cine sea total: no virtual, sino real”, explicó Román Degrati gerente regional de Village Rosario, en diálogo con La Primera de la tarde (Radio 2).

Con funciones de Rogue One: una historia de Star Wars, este viernes abre al público la primera sala 4D de la ciudad en Village Cines. Se trata de la tercera con estas características del país y la segunda de la firma.

