Sofía Zámolo: "Con Luciana Salazar compartimos dos hombres"

La modelo Sofía Zámolo reveló que tuvo dos parejas en común con Luciana Salazar. “Con Luli compartimos dos hombres”, dijo la modelo en el programa Incorrectas, que conduce Moria Casán, en el que es panelista.

“Tuvimos dos historias. Una: yo estaba de novia con un americano y Luli se portó mal”, empezó su relato Zámolo. Y continuó: “Estuve de novia dos años. Él era muy buen mozo. Súper atractivo. Y bueno, hubo una seducción de parte de ambos (del hombre y Salazar). Yo a Luli la conocía de los desfiles, me la encontraba en todos lados”.

La modelo contó que se dio cuenta de la infidelidad porque “él cometió el error de dejar la computadora abierta en la casa que compartíamos. Le había mandó un mail a sus amigos contándole todo con lujo de detalles”.

Según relató, ella igual siguió de novia con el hombre, porque le creyó cuando le dijo que había inventado eso para impresionar a los amigos. Pero la verdad salió a la luz cuando Luli le contó a una maquilladora de ShowMatch amiga del hermano de Zámolo.

"El segundo no puedo decirlo porque él no lo contó. El segundo no me cagó, pero no lo puedo decir porque me puedo comer un juicio penal", dijo. Y dio más detalles: "No es conocido. Yo antes de ponerme de novia con él, él había estado un par de veces con ella y cuando me separo, volvió a estar con ella", contó Sofía

A pesar de todo esto, y del enojo que le generó en su momento, Zámolo aclaró que hoy tiene “súper buena onda” con Salazar.