Sol Pérez cruzó en vivo a un hombre que le filmaba la cola mientras salía al aire

"¿Qué está grabando usted?" Sol Pérez frenó a un hombre que la estaba grabando desde atrás mientras ella salía en vivo por un programa de televisión. Su reacción generó un intercambio con unos de los panelistas del ciclo.

De acuerdo a lo que publica el sitio Infobae.com, la modelo y vedette estaba haciendo un móvil en vivo para Gente opinando, el programa que conduce el Pollo Álvarez por la pantalla de Net TV, cuando le advirtieron que una persona del público la estaba grabando de atrás.

La actriz y conductora encaró al hombre del público que la estaba filmando. "Pará un segundo, pará un segundo, decile al maestro éste de atrás que con el teléfono…No, es un maleducado. Ya está, mandale un beso", expresó el conductor, quien advirtió la situación mientras la ex "chica del clima" estaba en vivo.

"¿Se dan cuenta que estúpidos hay en todos lados?", acotó Hernán Drago, uno de los panelistas del ciclo.

"No, no me gustó, lo vi como que estaba jugando, perdón Sol. Mirá!, qué hacés maestro?! No, es un maleducado. Perdón Sol, para que quede claro, lo que yo vi desde acá que él estaba haciendo un paneo que me pareció desubicado con el celular y te lo puedo confirmar. Ahora, no entremos en discusión, dejalo ahí, pero no me gustó lo que estaba haciendo, por eso paré lo que estaba diciendo Hernán Drago", le explicó el Pollo a Sol.

Fue entonces cuando la vedette de Nuevamente juntos se dio vuelta y se dirigió al hombre que la estaba grabando. "Señor, ¿qué está grabando usted?", lo increpó. "Para un compañero de trabajo estoy grabando", dijo el hombre. "Pero… ¿qué graba? Porque yo estoy de espaldas, y acá los chicos del piso están viendo como que usted está grabando algo que no está bueno grabar", insistió la ex participante del Bailando.

"Vos podés grabarme de acá, grabar un plano general, pero si grabas el culo…", lanzó sin rodeos, dejando sin palabras al espectador, para luego iniciar una nueva discusión con David Kavlin, con quien ya había protagonizado un cruce días atrás.

"Éste es del club de Kavlin, ¿entendés?, lo alimentamos con la opinión de Kavlin", sentenció.

"No, pará Sol, y me enojo en serio, y termina en serio la broma. Te respeto y hay algunas cosas que no van. Una persona que tiene tal vez algún dejo de degenerado o zarpado no va conmigo, lo dejo claro, de verdad te lo digo, en serio te lo digo", se defendió el periodista.

"Con la opinión de que nos tenemos que tapar alimentamos ese club", insistió Sol.

"No, no dije en ningún momento que te tenés que tapar, no entendiste nada, jamás dije que te tenés que tapar. Dije que sos libre de hacerlo, pero claramente hay cosas que son decodificadas por estúpidos como éste de otra manera. Mejor ejemplo de lo que acabó de pasar no hay, no estoy diciendo tapate porque hay un estúpido filmándote, identifiquemos al estúpido y saquémoslo", afirmó Kavlin.

"¿Vos pensás que si me hubiera puesto una pollera larga por el piso no iba a pasar?", le preguntó Pérez.

"Sí, iba a pasar igual, pero te quiero decir que no me pongas en el lugar donde no me gusta estar", reconoció Kavlin, mientras el espectador sostenía que "yo sí te filmo igual". "El mejor ejemplo de que no tenés razón, justamente", concluyó la artista.