Sol Pérez se enteró por Mirtha que quién le manda flores era un invitado

Sol Pérez se enteró por la propia Mirtha Legrand la identidad de un admirador que, al parecer, le manda flores en secreto. La conductora le hizo la revelación en medio del programa y para colmo, el hombre estaba sentado a la mesa.

De acuerdo a lo que publica el sitio oficial de El Trece, la panelista Sol Pérez y el actor Matías Alé protagonizaron un momento particular luego de que Mirtha Legrand revelara un dato clave que vinculaba a ambos.

Ante la pregunta de La Chiqui, Alé reconoció que era el galán que durante una semana le envió flores a Sol Pérez. “Nunca te agradeció”, comentó la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand.

“Es que nunca me dijo que eran de él. No me vino...Matías Alé”, contó la ex participante del Bailando, haciendo el gesto de una firma.

Y Alé aprovechó el momento para insistir: “Si querés, te sigo mandando. ¿Sigo o freno?”, disparó el galán. Pero la respuesta fue negativa: “No, no. Ya hay muchas flores”, sostuvo.