"Star Wars. Episodio VIII": Leia, Luke y una foto de los trajes

La imagen fue colgada por el actor guatemalteco en su perfil de Facebook acompañada del siguiente texto: “Ella no tenía paciencia para fingir o charlar. Ella veía a través de las cosas, en un ángulo diferente, con una sabiduría arenosa por las lecciones más duras. Y, hombre, sí que me hizo reír. Te vamos a extrañar querida Carrie.”

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo