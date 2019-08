El escritor Stephen King anunció un nuevo final para The Stand, la adaptación en serie de su novela homónima de la cual también será productor ejecutivo.



“Ya escribí el guión del último capítulo. Estoy agradecido de que Josh Boone me haya dado esta oportunidad porque este final es uno que tenía en mente desde hace 30 años”, escribió King en las redes sociales.



La serie, que podrá verse en la plataforma CBS All Access, aunque aún no tiene fecha de estreno, contará con un elenco integrado por James Marsden, Amber Heard, Odessa Young, Henry Zagha Josh Boone.



The Stand plantea un mundo post-apocalíptico causado por una peste. En él, se debate el destino de la humanidad en una lucha entre el bien y el mal encarnada por el reducido grupo de sobrevivientes.