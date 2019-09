Luego de ganar el Martín Fierro por El Host, el productor se refirió a varios temas de la actualidad. Pidió terminar con la grieta

Adrián Suar fue el gran protagonista en una nueva entrega de los premios Martín Fierro a las producciones de cable. En ese marco, fue entrevistado por un grupo de periodistas y se explayó sobre la actualidad político económica. Se animó a ponerle un puntaje a la administración de Mauricio Macri y hasta consideró que Alberto Fernández debería ser invitado a la mesa de Mirtha Legrand.

De acuerdo a lo que publicó Clarín, el lunes pasado, Suar, de 51 años, quien ganó el Martín Fierro de oro por El Host, aceptó las preguntas de los medios incluso las centradas en la coyuntura política. “Son momentos difíciles, todos conocemos amigos o gente que no la pasa bien. Es la historia de la Argentina, lo económico tiene un lugar central en la dinámicas de las familias", se lamentó Adrián.

Ante la pregunta de un periodista de C5N sobre el puntaje que le pondría al gobierno de Mauricio Macri, precisó: "Tuvo picos de 8, otros de 4, ¿si aprueba o no aprueba? La verdad es que es difícil. Cuando la economía no va bien... Creo que aprueba con lo justo, le pongo un 6".

Y agregó: "Yo soy fanático de la Argentina, nunca fui de ponerme la camiseta de ningún partido político porque yo soy de la gente".

Luego llegó la consulta sobre una de las polémicas del momento, y que involucra a una de las figuras de su canal. ¿Mirtha Legrand debería invitar a Alberto Fernández a su programa?

"Totalmente, ¿cómo que no? Sí, por supuesto. ¿Por qué no va a estar Alberto Fernández? Tendría que estar", respondió.

"Los que me conocen desde hace muchos años saben que esto de quién está o quién no está, en mi caso no va. Están los que tienen que estar, de un lado y del otro. Tenemos que salir de esa zona, no va más la grieta", comentó Suar.

Y sobre el final puso su mirada en el país que se viene a partir de diciembre. "Mi expectativa es que la Argentina pueda crecer, que le vaya bien. Nunca me gustó ni el macrismo ni el albertofernandismo (sic), siento que (el Gobierno) tiene que ser un conjunto de personas, lo personal no va. Confío en Alberto Fernández cuando dice que quiere cerrar la grieta, espero que lo haga", expresó.