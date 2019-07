Luego de la imitación que hizo Leticia Brédice en la pista del Súper Bailando, Susana Giménez mencionó un detalle en la réplica que no estuvo a la altura.

La actriz participó de la ronda de cumbia del certamen de ShowMatch el último jueves caracterizada como la conductora.

.

Y si bien el momento en pista fue desopilante, Susana habló con el periodista Tomás Dente sobre la imitación

"Nunca quiero hablar porque mañana me llaman todos porque como lo hice con uno... Pero vos sos tan amoroso...", fueron la palabras de la diva, según relató Dente en Nosotros a la mañana.

"A Letu (Brédice) la amo. Estaba igual. Yo creo que estaba igual, aunque con la nariz un poco más grande, pero bueno... Estaba igual y es divertida", señaló Giménez sobre el detalle que no le gustó.

Más allá de la crítica puntual, Susana se refirió a Leticia con palabras amorosas: "Es una persona muy buena y muy naiff. Es muy buena. No conoce la maldad. Me encanta. Me parece muy divertido".