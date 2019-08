El último jueves, comenzaron a circular versiones de un posible embarazo de Mariela Anchipi, compañera de Dady Brieva y participante del Súper Bailando.

"¡Felicitaciones!", le dijo Marcelo Tinelli a la Chipi, apenas pisó la pista del certamen de ShowMatch.

"Estoy con un atraso de cuatro días. Estuve con vómitos y mareos en los ensayos", advirtió la bailarina y coreógrafa.

.

"Me descompuse en maquillaje. Estuve con algunos síntomas, las chicas me sugestionan, así que salgo de acá y me voy a hacer un test para sacarme la duda", precisó la Chipi.

Entonces, en un intento por develar el misterio, Tinelli le propuso realizarse un test de embarazo ¡en vivo!

"Usted sabes cómo es esto... si sale una rayita, nada, salude desde la puerta y diga «chau, gracias». Si salen dos rayitas, ¡venga corriendo por favor!", sugirió Marcelo Tinelli.

.

Al cabo de unos minutos, se conoció el resultado: una sola rayita. “No está embarazada", cerró Tinelli.