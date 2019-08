Nicole Neumann recreó una foto con mucha piel que había publicado en Instagram en el piso (literal) de Nosotros a la mañana. La panelista del programa de televisión reconstruyó la situación y, de paso, reveló con quién se la sacó.

“Me gusta hacer fotos originales. Me aburre la típica foto en la nieve. Así que me clavo las antiparras y me saco la bombacha”, comentó la modelo antes de la representación.

En la imagen, está tirada en una alfombra con bombacha, gorro y medias.

Pero lo más llamativo fue quién la retrató. Nicole reveló que fue su hija Indiana la que auspició de fotógrafa.

“Se paró arriba de un banquito y me la sacó. No es un corderito de verdad”, aclaró Neumann sobre la alfombra en la que está recostada

Tras la explicación, el conductor Pollo Álvarez pidió al reconstrucción de la foto y Nicole accedió sin problemas.