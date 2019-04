El Puma Goity usó la ironía para referirse a la crisis económica y los ajustes que tienen que hacer los argentinos en su vida cotidiana. "Trabajo los siete días de la semana para poder pagar el delivery", lanzó en alusión a la declaración de la actriz Paola Krum, quien había dicho que no podía afrontar el gasto de pedir comida afuera.

De acuerdo a lo que informa Infobae.com, el actor criticó a los colegas que, ultimamente, se quejan porque no llegan a fin de mes. Federico Bal aseguró a Teleshow que "no gana millonadas y no puede irse de vacaciones" y Paola Krum se mostró indignada: "Antes pedía delivery todos los días y salía a comer, ahora la verdad que ya no lo hago más. No se puede". Además, confió: "Tengo en mi casa calefaccionado un solo ambiente porque me han llegado fortunas que digo 'así no se puede vivir'".

“Es una profesión difícil en una situación difícil", consideró Goity en el programa "Los ángeles de la mañana" e hizo un análisis diferente sobre lo que está pasando en su profesión: "Cuando le dije a mi familia que quería ser actor me dijeron que me iba a morir de hambre. Y en la escuela de Arte Dramático me dijeron que era una profesión en la que iba a tomar café con hambre. Es una profesión difícil en una situación difícil", mencionó.

"Me parece injusto y canallesco de algunos que hacen teatro y se quejan de que el teatro está mal. Por ahí el espectáculo tampoco colabora y no está a la altura de las circunstancias. Tenés que ofrecer productos mejores, esforzarte y ser mejor artista", dijo el Puma en una entrevista.

"Hay una frase famosa que no es de este gobierno y dice 'el actor un día come faisán y al otro las plumas'. Bueno, hay que terminarla. Desayunate que es difícil esto desde entrada. Yo he tenido etapas en las que el país florecía y a mí me iba mal", agregó el protagonista de la obra Sin filtro.

Además, aseguró que no es casualidad que él tenga trabajo tanto en teatro y televisión. "Yo laburo los siete días de la semana. Los colegas te critican porque hacés todo. Si hago todo es para poder pedir delivery", explicó en tono irónico en referencia a las declaraciones de Paola Krum.

Durante el debate, la panelista Andrea Taboada comentó que Virginia Innocenti, actriz de la ficción Argentina, tierra de amor y venganza, había reconocido que trabajar en las tiras era muy agotador. Al respecto, Goity opinó:"Virginia está equivocada, tiene que hacer tiras, lo agradecemos todos. Me gusta ver buenos actores en televisión. Muchos colegas dicen que es agotador. Pero no le hace bien a nuestra profesión que digamos eso. No le hace bien a la gente que se cuelga de un tren con un sueldo muy bajito. Somos privilegiados de hacer un trabajo que nos gusta".

"Yo siempre digo 'hagamos teatro'. Aunque tengas cinco personas (de público), tenés que hacer la función igual. Es un tema ideológico. Yo no soy un actor comercial, soy actor. Si hay veinte personas la hacés igual, para que esas personas recomienden la obra o quieran volver. Permitís que ese teatro siga funcionando, sino va a ser un garage… El trabajo dignifica y no agota sobre todo cuando hacés lo que le gusta", finalizó.