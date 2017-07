Tras 13 años, Jennifer Aniston regresa a la televisión

La actriz estadounidense Jennifer Aniston regresará a la televisión con una producción en torno al mundo de la televisión y los programas matutinos rodados en Nueva York junto a la ganadora del Oscar Reese Whiterspoon.

El proyecto, creado por el ex directivo de HBO Michael Ellenberg, dueño de Media Res, está en producción y todavía no tiene señal de emisión, aunque, según indicó el sitio Hollywood Reporter, no se descarta que la tira sea vendida a Netflix.

Jay Carson (House of Cards) será el encargado de escribir el guion, mientras que Steve Kloves (Harry Potter) será uno de los productores ejecutivos junto a las actrices protagonistas.

No será la primera vez que ambas trabajen juntas en televisión: la actriz de Legalmente rubia hizo de la hermana menor de Rachel (Aniston) en Friends.

Witherspoon viene de hacerse con una nominación al Emmy por su trabajo en la miniserie de HBO Big Little Lies, en tanto que Aniston, cinco veces candidata a ese mismo premio por Friends, estrenó este año el drama bélico The Yellow Birds y tiene en cartera la película independiente Dumplin.