Un año partido en la taquilla: 2016 cierra con caída del 2,5%

El 2016 cierra con una baja del 2,5 por ciento interanual en la asistencia a las salas cinematográficas, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el portal especializado Ultracine. La cifra –hasta el 29 de diciembre– era de 50,5 millones entradas vendidas.

Sin embargo, el año mostró tendencias opuestas entre la primera y segunda mitad: mientras el primer semestre superó al 2015 por un 4,7 por ciento, la caída en la asistencia se hizo notar a partir del último trimestre.

El otro dato es que cuatro películas argentinas cerraron el año entre las 20 cintas más vistas. Se trata de Me casé con un boludo, Gilda, no me arrepiento de este amor, El hilo rojo y El ciudadano ilustre.

Por último, en 2016 Rosario sumó este diciembre la cuarta sala con tecnología 4D del país.

Según datos que reproduce el portal Ultracine, durante 2016 se estrenaron 444 títulos: 250 films extranjeros y 194 de factura nacional.

El promedio de lanzamientos fue de casi 9 (8,7) películas por semana.

La recaudación fue de 3.930 millones de pesos, una cifra superior a los 3.150 millones de 2015, amparada en el incremento del costo de las entradas.

Las películas más vistas del año fueron animadas. Buscando a Dory, que rozó los tres millones de tickets comercializados, se quedó con el podio.

Detrás se ubicó La era de hielo 5: Choque de mundos, con más de 2,5 millones de entradas, y La vida secreta de las mascotas, con 2,4 millones de espectadoras y espectadores.

Entre los veinte títulos más elegidos aparecen cuatro producciones argentinas.

Se trata de Me casé con un boludo (con 2.025.824 espectadores), Gilda, no me arrepiento de este amor (943.108), El hilo rojo (702.461) y El ciudadano ilustre (656.217).

En la suma final, 7,3 millones de espectadoras y espectadores eligieron películas argentinas, un 3,6 por ciento por debajo en relación a 2015. Y la cuota de mercado de las cintas nacionales fue del 14,43 por ciento, contra el 14,6 por ciento del año anterior.

En este apartado, un total de once títulos superaron la marca de los 100 mil asistentes y diez cruzaron, la marca de los 200 mil.

Asimismo, y pese a que no logró cruzar la barrera de los 50 millones de tickets, el mercado de exhibición argentino consolidó el sistema 4D –una de las cuatro salas se inauguró este diciembre en Rosario– y se abrieron 16 nuevos complejos y 38 cines.

Hoyts lideró el rubro con un 21,27 por ciento de las entradas vendidas, según datos de Ultracine.