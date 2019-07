El último sábado, Mirtha Legrand criticó al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández por sus dichos sobre la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cuando la comparó con el femicida Ricardo Barreda, el odontólogo de La Plata que en 1992 asesinó a su mujer, a su suegra y a sus dos hijas a tiros.

"Se acuerda que (Cambiemos) hacía una publicidad que decía: ¿A quién le confiaría a sus hijos usted?: a Vidal o a (Aníbal) Fernández; yo, sabés a quién no se los confío: a ella. Después veo con el resto que se yó, por ahí se los dejo a Barreda, pero a ella no, olvídate", dijo Fernández sobre su entonces adversaria en la carrera por la gobernación.

La Chqui retomó los dichos del ex funcionario en la marco de una entrevista ante la presencia del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que estuvo invitado en la Noche de Mirtha

"Un espanto... qué mal gusto, qué mal gusto, ¿no?", dijo Legrand tras replicar las declaraciones de Fernández.

Por su parte, Rodríguez Larreta dijo que “que refleja lo que son ellos (en referencia al kirchnerismo). No es nada nuevo". "¿Compararla con un femicida? Una locura, un espanto, pero no hay que engancharse, la gente no quiere eso...", continuó.