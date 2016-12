Veo gente que tuitea: el mensaje póstumo de Ricardo Fort

Para más datos, el posteo se registró a las 22:46 del último miércoles y, para este jueves por la mañana llevaba más de 32 mil retuits y 38 mil me gusta.

PERDON LA AUSENCIA, NO LLEGA LA SEÑAL DE @MOVISTARARG POR ACA. QUE ABURRIDA ESTA LA TV SIN MI! LES DIJE QUE EL TREN FORT PASA UNA SOLA VEZ

El perfil de Twitter no tenía actividad desde el 22 de noviembre de 2013, tres días antes de su muerte producto de un paro cardiorrespiratorio.

