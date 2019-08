Invitada al programa Podemos hablar, Verónica Lozano recordó el momento en el que se encontró con Lenny Kravitz en un sauna.

El hecho ocurrió en 2004, durante una visita del músico estadounidense a la Argentina.

Según contó la conductora, luego de la presentación fueron invitadas ella y su amiga Paola –junto a otras personas–al hotel Faena, donde se hospedaba Kravitz.

"El que lo traía (a Lenny al país) nos dice: «¿Quién habla inglés?» Yo me ofrecí. I speak English, so, so. Y, entonces, me dice: «Porque Lenny está en el sauna». Yo pensé que me estaba jodiendo. Era todo muy polémico", comenzó Lozano.

"En ese momento le hablo a Pao y le digo: «Vamos, no vamos a hacer nada que no tengamos ganas de no hacer». Entonces entro, imaginate, es genial, esto tiene que ser para un cuento. En el lugar hay vapor, veo en el fondo a alguien con parte de la banda. Chicas, chicos… Él es muy chiquitito y todos estaban en toalla. De repente empiezan a cantar «American Woman», continuó Verónica, quien explicó que a pesar de la bata, nunca de quitó sus jeans.

"Había como unas manzanas, era todo muy Almodóvar. Lenny estaba ahí. «Hi», dijo. Le chupaba un huevo. No tenía una actitud de acoso ni nada. estaba ahí después de su show. En inglés, dice: «¿Ustedes pensaron alguna vez que iban a terminar acá? Se la re creía”. señaló Lozano

Entonces, llegó el inesperado desenlace: Yo dije: «Pero, enano. What are you thinking about?» Entonces a Pao y a las otras personas que estaban ahí les digo: «Este es un papanatas modelo cañón». En un momento hacía mucho calor, no nos dio bola, no nos habló. Yo estaba vestida. Aparte, afuera había un chico que me gustaba".

“¿No te lo chapaste?", indagó Andy Kusnetzoff, conductor del ciclo. "No, nada. No hubo nada excitante. No tiene remate… ¡Pero estuve en un sauna con Lenny Kravitz!", cerró Lozano.