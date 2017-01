“Very dificult”: el inglés de Wanda Nara en las redes

Mientras el sofocante calor da un respiro con las lluvias de este domingo, del Ecuador al norte el termómetro revela un enero con ola polar en buena parte de Europa

Entre montañas y nieve, Wanda Nara disfruta de unas vacaciones en St. Moritz, Suiza, junto a sus cinco hijos Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella.

La modelo y empresaria compartió capturas de la gélida estadía y, entre ellas, se destaca un video.

En él, la hermana de Zaira pregunta si era seguro caminar por un lago congelado a un guardia del lugar.

Tras la respuesta afirmativa del hombre, se escucha una voz masculina que pregunta en inglés si el citado guardia ba a esperar por ellos.

Es entonces que –con alguna dificultad en la conjugación– interviene Wanda: “Waiting for me (esperándome)", cuando la forma correcta es "Wait for me (esperame)".

Cruzando un lago congelado -20 grados Un vídeo publicado por Wanda nara (@wanda_icardi) el 7 de Ene de 2017 a la(s) 11:19 PST



Sobre nevado, se apilaron los comentarios en el posteo.