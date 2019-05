Video: Arnold Schwarzenegger fue atacado en Sudáfrica

Arnold Schwarzenegger fue atacado en el evento Arnold Classic Africa ya que un hombre lo pateó por la parte de atrás y el personal de seguridad lo pudo detener. El actor de Hollywood mencionó en sus redes sociales que un hombre lo pateó en la espalda y dijo "Me alegra que el idiota no haya interrumpido mi transmisión de Snapchat".

En el video se puede ver cómo es que el actor estaba grabando a una joven que saltaba la cuerda, en el momento que se distrae un hombre llegó por atrás y lo patea en la espalda. Esto ocasionó que el actor no se pudiera defender y cayera sobre el público que estaba frente a él.



El video del ataque muestra que el hombre fue detenido rápidamente, momentos después se puede ver a Schwarzenegger saliendo del centro de convenciones. Ese mismo día (18 de mayo), Schwarzenegger publicó un video en Twitter de sí mismo saludando a los fanáticos en Sandton.

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight.



By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA