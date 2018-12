Viernes (al fin): música, teatro, cine, cultura y salidas

Abajo, la agenda de viernes con propuestas pagas y gratuitas de música, cultura, teatro, cine y salidas.

De 9 a 13, se puede visitar la muestra Traducir el desborde. Una poética feminista, de la artista plástica Julieta Hanono, curada por María Elena Lucero. En el Museo de la Memoria, Córdoba 2019. Gratis.



A las 11, Planeta Biblioteca. La aventura de leer y festejar. Un encuentro para compartir lecturas, construir guirnaldas y banderines para vestir de fiesta a la biblioteca. Destinado a niñas y niños de 5 a 12 años. En la Biblioteca Estrada, Servando Bayo 799. Gratis.

A las 19, presentación del libro Visiones, de Cristina Puerta (Ediciones Acuarela). En el CC Parque Alem, Nansen 100. Gratis.

A las 19, lectura al aire libre: poemas ganadores del último concurso de Poesía organizado por la Editorial Municipal de Rosario. Al cierre, recital acústico a cargo de la Banda Verde. En la Plaza de la Confederación, Mitre 391. Entrada a gorra.

De 19 a 23, pintores a cielo abierto en el marco de La Noche De Las Galerías comerciales. En el cruce de Pasaje Pan y la Galeria del Paseo (Córdoba al 900).

A las 19.30, estrena film colectivo “Reunión familiar”; trabajo final del Seminario Entrenamiento Actoral y creación cinematográfica a cargo de Gustavo Postiglione. En el Complejo Cultural Atlas, Mitre 645. Gratis.



A las 20.30, se exhibe Viva el palíndromo. Película dedicada a personas que han hecho de los palíndromos la pasión de su vida. Presenta su director, Tomás Lipgot. Documental. Argentina. En El Cairo cine público, Santa Fe 1120. Gratis.

A las 21, recital de Los Vándalos. El grupo rosarino repasa sus dos primeros discos en una “noche de clásicos”. En el Teatro Vorterix, Salta 3519.



A las 21, recital de Humo del Cairo. Banda invitada: Esceptica. En Mono Club de Música, Santiago y Santa Fe.

A las 21.30, inaugura la muestra fotográfica Historias reveladas. Música en vivo con Depto de Islas, que presenta su primer disco. En la Casona Yiró, San Lorenzo 2159.

Entre los estrenos de la semana No te preocupes, no irá lejos (Don't Worry, He Won't Get Far on Foot). Con Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara y Jack Black. Dirección: Gus Van Sant. Drama, biográfica. EEUU.