�� Próxima escala #BIENALSUR2019: ¡Rosario! . Ruidos y silencios de máquinas y de hombres, procedentes de diferentes regiones y latitudes, constituyen el recorrido de “Ensayos sobre el trabajo". Fotografías, instalaciones y videos refuerzan discursos conocidos o miradas cargadas de ironía, revisitan historias y proponen ensayar otras posibles memorias del trabajo: aquellas aportadas por los visitantes de estos túneles. . �� Inauguración: 6 de junio - 18:30 hs. . ��#KM304,5 - Centro Cultural Parque de España, Rosario, Santa Fe, Argentina. @ccpe.rosario. �� Artistas: Tnani Ali (TUN), Chen chieh-jen (CHN), Diego Masi (URY), Federico Mattioli (ARG), Yohnattan Mignot (URY), Antonella Aparicio (ARG), Karla Buzó (ARG) Duygu Nazli Akova (TUR), Catalina Sosa (ARG) y Viviana Zargón (ARG) . #BIENALSUR #BIENALSUR2019 #ElArteBIENALSUR #Arte #Art #ArteContemporaneo #ContemporaryArt #Rosario #SantaFe