“Vive y deja vivir” se lee en la cuenta de Instagram de Candelaria Tinelli a la que siguen 3 millones y medio de otras cuentas.

Con casi 180 posteos, el número 176 es el que logró apilar más de 241 mil me gusta en 24 horas.

La publicación es una foto en primer plano de su tatuada cola con el mensaje "Sorry, not sorry". Los otros mensajes, los que le dejaron seguidoras y seguidores, los dejamos a tu criterio.

La foto es esta.