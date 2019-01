Y un día, se enojó: la furia tuitera de Marley

Marley es una de esas personas que va por la vida con la comisura de la boca cerca de las orejas. Pasa que, más allá de la seriedad que asume ante la definición de algún juego, suele mostrar los dientes más de lo que los esconde.

Pero se enojó. ¡ Y cómo! Se quejó contra el canal para el que trabaja desde hace más de 20 años. Y para que no queden dudas, lo compartió en Twitter.

"Me despierto a las 8 am para prepararme para trabajar, dejo a mi hijo que llora porque me voy, llego a trabajar y están haciendo un 'simulacro de evacuación'. Genios. Vine al pedo. Lpmqlp", tuiteó.

Lpmqlp — MARLEY - ALE WIEBE (@marley_ok) 8 de enero de 2019

Y el enojo no terminó ahí.

Y la cara de sueño sigue sin irse! — MARLEY - ALE WIEBE (@marley_ok) 8 de enero de 2019

Quien me pega un cachetazo así me despierto? — MARLEY - ALE WIEBE (@marley_ok) 8 de enero de 2019

Pasado el mediodía, Marley aflojó tensiones desde el camarín de Susana Giménez.