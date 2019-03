YoCrioSola: cruce picante entre Granata y Barón

Una nueva pelea en Twitter. Esta vez las contrincantes son Amalia Granata y Jimena Barón en relación al hashtag #YoCrioSola, impulsado por la periodista especializada en género, Florencia Freijo, a raíz de una nueva pelea de la actriz y cantante con su ex pareja, Daniel Osvaldo.

De acuerdo a lo que informa el sitio de El Trece, #YoCrioSola se convirtió rápidamente en tendencia pero también, cosechó voces críticas y una fue la de la panelista Amalia Granata, que con su opinión provocó la reacción inmediata de Barón.

“Nos empodera criar solas pero no dejamos de ser víctimas de una situación de mierda. Ser víctima no es victimizarse. No es tan difícil de entender Amalia, te pasó a vos también en su momento. Nos alegra que la estés pasando mejor”, escribió Barón en su Twitter, arrobando a Granata.

La respuesta no tardó en llegar. “Jimenita reclamar cuota alimentaria es un derecho de mi hija no una victimización de su madre Me rindo ! No puedo con tanta gente bruta e ignorante”, respondió Granata por la misma vía.

"Y no te arrobo porque te haces la guapa por tw pero me tenes bloqueada”, fue el segundo mensaje de la panelista hacia la finalista del Bailando.

Y no te arrobo porque te haces la guapa por tw pero me tenes bloqueada �� — Amalia Granata ���� (@AmelieGranata) 17 de marzo de 2019

Y para el final, Granata cuestionó la supuesta victimización de Jimena Barón y lanzó: "La víctima de esa situación NO sos vos Jimenita , las víctimas son los hijos que se crían con padres ausente".