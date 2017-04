Última semana para anotarse al concurso de bandas pre Primavera 2017

No podrán participar aquellas que hayan resultado ganadoras en más de una oportunidad.

Se admitirá que un integrante o el 25 por ciento de quienes integren las banda puedan no cumplir con los requisitos anteriormente citados. No hay límite de edad.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo