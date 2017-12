XI JorCyT 2017: lo nuevo y lo tradicional

El 18 de octubre se celebró una nueva edición de la Jornada de Ciencia y Tecnología, actividad de difusión de la ciencia y la tecnología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Organizada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el encuentro volvió a demostrar su vigencia y el lugar que se ha ganado como vidriera de las actividades de investigación y formación de recursos humanos.

Acto inaugural

La apertura de la Jornada fue presidida por el secretario general de la UNR Mariano Balla quien estuvo acompañado por la Secretaria de Ciencia y Tecnología, Elena Orellano, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe, Eduardo Matozo.

Entre los asistentes se encontraban la presidenta del Consejo de Investigaciones de la UNR, María Alejandra Lapalma, la directora del Centro de Estudios Interdisciplinarios, Isabel Martínez de San Vicente, y el director y el vicedirector del Centro Binacional Argentina Italia de Investigaciones en Criobiología Clínica y Aplicada (CAIC), Joaquín Rodríguez y Edgardo Guibert respectivamente, junto a decanos y secretarios de ciencia y tecnología de facultades.

Orellano agradeció la presencia de autoridades locales y provinciales al tiempo que destacó la trayectoria de la Jornada como espacio de difusión y socialización de los trabajos de investigación de la universidad.

Por su parte, el secretario general Mariano Balla recordó su cercanía con la Jornada de la cual ha participado como autor de trabajos de investigación. Destacó la importancia del espacio a través del cual la comunidad tiene la oportunidad de presenciar las investigaciones y proyectos que se realizan en el ámbito de la universidad. Asimismo, remarcó la interdisciplinaridad de la Jornada, la cual permite mostrar los resultados de las investigaciones no como un producto aislado, sino como políticas dentro del marco de la universidad.

“La ciencia se genera y desarrolla en medio de interacciones entre diversos grupos. Son fundamentales los contextos de comunicación tanto entre pares de la misma como de distintas comunidades. También es importante la comunicación pública de la ciencia. Esto liga la investigación que se desarrolla en los claustros universitarios con la dimensión social que la ciencia debe tener”, destacó el secretario general.

Finalmente, el ministro Matozo destacó el apoyo que desde el gobierno provincial se le da a las actividades de investigación. “En el año 2016, a través de nuestra Agencia, otorgamos Aportes No Reintegrables por 51 millones de pesos. Este año estamos en un monto de 80 millones de pesos”, destacó el ministro. Enfatizando que Santa Fe es una de las pocas provincias que lleva adelante este tipo de política científica, agregó que su gestión busca aportar herramientas para que los conocimientos generados en el ámbito científico tecnológico se vuelquen a resolver problemáticas provinciales.

Apoyos

La Jornada ha recibido apoyo provincial a través del otorgamiento de un subsidio del programa "ANR Eventos", el cual volverá a lanzarse en el 2018 con un monto de $50.000. Refiriéndose al programa, el ministro subrayó que “el objetivo es unir, difundir, lo que se está haciendo en ciencia y tecnología, ya que hace falta conocer para poder adoptar un conocimiento o tecnología”. En el mismo sentido, destacó el lanzamiento de fondos para proyectos de comunicación científica: “tenemos que lograr que la sociedad, que es la que financia a través de los impuestos la ciencia, la tecnología y la educación de un país, conozca lo que se está haciendo y buscar su sentido de compromiso social”.

La Fundación Banco de Santa Fe ha apoyado tradicionalmente a la Jornada con la edición del libro de trabajos ampliados, instancia que este año también recibió el respaldo de la consultora Accenture.

La participación y el apoyo de los docentes-investigadores de la universidad también ha jugado un rol decisivo en establecer a la Jornada de Ciencia y Tecnología como uno de los eventos científicos destacados de nuestra ciudad.

Los tradicionales pósters

Los trabajos presentados por los docentes-investigadores y alumnos se distribuyeron en 6 sesiones de acuerdo a las temáticas abordadas. Al igual que en adiciones anteriores, l@s becari@s del Consejo Interuniversitario Nacional y la Fundación Banco de Santa Fe se agruparon en la sesión “Jóvenes Investigadores”. Asimismo, alumnos que participan en grupos de investigación formaron parte de los trabajos presentados en las restantes cinco sesiones. Todas las unidades académicas estuvieron representadas y se le dio especial importancia a la organización interdisciplinar de los pósters expuestos.

Las nuevas actividades

Con la idea de brindar nuevos canales de difusión y participación, este año se incorporaron dos espacios: la muestra de prototipos y el Primer Encuentro de Espacios de Investigación de la UNR (EIUNR). En el primero participaron becarios y autoridades del CAIC quienes mostraron distintos productos generados utilizando una impresora 3D. Por su parte, en el encuentro de los EIUNR, se reunieron representantes de centros, laboratorios y grupos de investigación de distintas temáticas pertenecientes a facultades y al Centro de Estudios Interdisciplinarios.

Durante el encuentro se presentó el libro electrónico de la X Jornada de Ciencia y Tecnología 2016, el cual muestra las versiones profundizadas de algunos pósters presentados.

Claudio Pairoba es miembro de la Escuela de Comunicación Estratégica de Rosario y la Red Argentina de Periodismo Científico. Acreditado con la American Association for the Advancement of Science (Science) y la revista Nature.