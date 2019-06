Una mujer fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional por abusar sexualmente de un joven a quien le exigió dinero para terminar con un supuesto embarazo. El hecho ocurrió en la localidad de Villa Guillermina, en la región de Reconquista, Santa Fe. La culpable tiene 34 años y la víctima, amigo de su hijo, tiene 15 años.

De acuerdo a lo que publica Diario Norte, Luciana Soledad Vera, de 34 años, fue condenada por la jueza penal Claudia Bressán a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional tras ser hallada culpable de abuso sexual a un menor de 15 años, a quien le mintió que había quedado embarazada y necesitaba 45 mil pesos para practicarse un aborto. Lo conoció a través de su hijo con el que jugaban vóley. Según trascendió, los hechos ocurrieron entre 2016 y 2018.

La mujer condenada es esposa de un policía y trabajaba en Villa Guillermina en una mutual que otorgaba préstamos. Había estado un tiempo en prisión preventiva en la Unidad Regional IX.

En la audiencia imputativa realizada en marzo de 2019, el fiscal le imputó a la ahora condenada Luciana Vera, los delitos de hurto en concurso real con amenazas, abuso sexual con acceso carnal aprovechando la inmadurez sexual de la víctima y coacciones reiteradas, en calidad de autora, todo conforme a lo previsto en los artículos 162,149 bis primer párrafo primera parte, 120,149 bis segundo párrafo, 55 y 45 del Código Penal.

Los delitos de hurto y amenazas fueron perpetrados en perjuicio de dos personas mayores de edad quienes hicieron las denuncias pertinentes, mientras que el abuso sexual con acceso carnal aprovechando la inmadurez sexual de la víctima y coacciones reiteradas, fue en perjuicio de un menor de 15 años de edad.

"El hecho no hubiese ocurrido, no hubiese existido si la víctima no tenía medios. La victimaria sabía exactamente quién iba a ser su víctima y por eso lo manipuló. Si el chico no hubiera tenido acceso a dinero, ella no hubiera hecho eso", sostuvo el fiscal del caso entrevistado por reconquistahoy.com

Los padres del menor descubrieron la situación a partir de un mensaje que mandó el menor usando el teléfono de la mamá. Si bien Luciana conocía a quien eligió como su víctima porque es amigo de su hijo, el acecho lo inició desde la red social Facebook enviándole una invitación para ser "amigos", y el chico aceptó porque la conocía.

Todo comenzó cuando Luciana le pidió al chico dinero que le devolvería "en especie", es decir con sexo. Luego de mantener relaciones, simuló un embarazo y le pidió 45 mil pesos para practicarse un aborto. Acorralado por la situación, el chico les sacó a sus padres $45.000.