Un joven de 22 años fue acribillado por atacantes que por el momento permanecían prófugos, este jueves alrededor de las 15.30, en calle Uruguay al 3700, en la zona suroeste de Rosario. La víctima recibió cinco balazos en distintas partes del cuerpo. La Fiscalía no descata ninguna hipótesis por el momento, aunque no se habría tratado de un robo, ya que se hallaron objetos personales junto al cuerpo.

La fiscal de Unidad de Homicidios Dolosos en turno, Marisol Fabbro, detalló que el crimen se produjo este jueves alrededor de las 15.30 en la zona de calle Uruguay al 3700. La víctima fue identificada como Leandro Nicolás Gómez, de 22 años, quien no era habitante de ese barrio de la zona suroeste de la ciudad.



Según los primeros indicios, la víctima se trasladaba por la zona en su motocicleta Honda Titan cuando fue interceptado por personas no identificadas hasta el momento, que le realizaron disparos de armas de fuego.

La víctima recibió tres balazos en la zona de la espada, uno en el tórax y otro en el brazo izquierdo. La fiscal detalló que el primer llamado al 911 entró a las 15.50. Minutos después llegó un patrullero y los efectivos encontraron aun con vida al baleado. Pero segundos después falleció.

La fiscal Fabbro hizo declaraciones a la prensa y dijo que “lo que sabemos hasta el momento es que la víctima circulaba con una moto de color azul de baja cilindrada” y que recibió “tres impactos en la espalda, uno en la parte delantera y otro en el brazo izquierdo”.

Fabbro indicó que en el lugar los policías encontraron “cuatro vainas de 9mm y un plomo deformado”. Luego señaló que “los atacantes podrían haberse movido también en una motocicleta”.

“Es muy pronto para evaluar un hipótesis, pero no le faltaba ningún elemento personal. No llevaba consigo el teléfono celular, pero la familia me dice que no siempre lo llevaba encima”, dijo la fiscalante la consulta sobre un posible robo.

Luego amplió que “se le encontró una cadenita de oro y una billetera” y que “no estaba armado”.

La fiscal solicitó la intervención del Gabinete Criminalístico de la PDI, levantamiento de rastros, toma de testimonios y relevamiento de cámaras. Hay medidas en curso en reserva para dilucidar la mecánica y la motivación del hecho.