Este jueves por la madrugada, vecinos de un edificio de Servando Bayo al 1000, se despertaron con el ruido de disparos y un grito: “Leo pagá”, que luego quedó escrito en aerosol en la fachada. Leonardo P. es un empresario rosarino y una primera versión de lo ocurrido, señalaba que habrían sido Los Monos quienes querían cobrarle una deuda, pero su abogado, Luis Rossini, lo desmintió y apuntó a la “parte mala de la policía de Santa Fe”.

“No hubo ninguna amenaza ni pedido de 400 mil dólares. A nuestro cliente nunca se le acercaron a pedirle plata. Creemos que esa versión la da la policía para justificar esos disparos”, aclaró Rossini en contacto con Radiópolis (Radio 2); y agregó: “Mi teoría es que los disparos los tiró la policía pero no tengo pruebas”.

Para el abogado, “la parte mala de la policía” de Santa Fe, “la policía oscura”, intentó extorsionar a su cliente –actualmente bajo proceso judicial por juego clandestino en Melincué– haciéndole creer que Los Monos estaban detrás de él.

Por otro lado, Rossini rectificó otros datos sobre su cliente que trascendieron pero que, según corrigió, no son exactos. Reiteró que Leonardo no tiene ningún vínculo con Los Monos y aclaró que no tiene ninguna otra causa y que sus bienes no están inhibidos.