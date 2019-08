Una mujer denunció que su ex pareja, que tiene restricción de acercamiento hacia ella, entró en su casa el sábado pasado y amenazó con asesinarla. "¿Están esperando que me mate para que se haga justicia?", preguntó y relató que el agresor va "cuando quiere" a su domicilio de Gutenberg al 2000, le roba y la golpea.

Según expresó Débora, la víctima, a De 12 a 14 (El Tres), el último episodio de violencia de género fue el sábado pasado a las 22. "Vino en pedo, drogado, me amenazó que si no me iba de la casa me iba a matar. ¿Qué están esperando, que me mate para que haya justicia? No aguantamos más con mis hijos. Viene y se va como si nada", agregó.

"Le dejo la casa. No queremos con mis hijos pasar por esto. Viene, me grita delante de los chicos, me roba el celular. Me deja moretoneadas las manos para sacármelo. Antes de llevar a internar a la nena me dio un palazo en la cabeza para sacarme plata de un mueble. Eran 500 pesos", señaló Débora.

La mujer tiene un nene de 9 años y una chiquita de 2. Dijo que el hombre también le rompió la tarjeta que utiliza "para cobrar una pensión como madre soltera". "Es para los chicos, para el día a día. No sé por qué me hace esto. Me rompe la ropa íntima también", finalizó.

"Estoy pidiendo ayuda. Hablo con la abogada y me pide paciencia. Él viene cuando quiere. No sé qué están esperando", concluyó.