Lucía y Lucas son dos jóvenes que pasaron un domingo a la madrugada de pesadilla en un boliche de Capitán Bermúdez: les robaron, los golpearon patovicas y terminaron detenidos por la Policía, según denunciaron.

Lucía relató a De 12 a 14 (El Tres): “Estábamos adentro del boliche, teníamos la campera en una silla y nos damos cuenta de que no estaba más. Él le pregunta a un patovica si no había visto quién se la había llevado y éste se burla y le dice que no estaba para cuidar sus cosas”.

Tras esa respuesta, Lucas le propuso a la joven retirarse del lugar porque “son todos unos ladrones”. Eso generó, a su vez, una reacción violenta de los patovicas que escucharon y lo sacaron “a la fuerza, agrediéndolo y él se resiste y ahí empezaron los golpes”, dijo la denunciante y enumeró “patadas y piñas en la cabeza”.

“Entonces viene una compañera de los patovicas y yo le digo: «Flaca viste como nos pegaron, soy una mujer y nos robaron», y ella me pega y se desata una pelea entre ella y yo”, continuó.

A partir de ese momento, Lucía describió una serie de agresiones contra ambos, con golpes en la cabeza y en el cuerpo que les dejó diversas lesiones. “Me rompieron el tabique y costillas”, dijo Lucas.

Ya afuera del local Mora, en San Lorenzo y Tucumán, llegaron agentes policiales y los arrestaron, también de forma violenta, siempre según la denuncia de los jóvenes.

“En la comisaría nos trataron re mal. Los brazos no los puedo ni mover porque me esposaron hacia atrás. Me escupían, me subieron por la escalera de los pelos”, continuó.

Lucía y Lucas dijeron que los casos de este tipo son constantes en los boliches de esa localidad y que no hicieron la denuncia en la comisaría por falta de confianza en las autoridades policiales.