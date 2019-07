Una mujer denunció este martes que su ex pareja, a quien denunció por violencia de género, cometió un escruche en su vivienda el domingo pasado. Según afirmó, su vida "es un calvario" desde que lo conoció en junio del año pasado. Agregó que todas las presentaciones judiciales que hizo en contra del presunto agresor fueron desestimadas y pidió explicaciones.

En diálogo con Telenoche (El Tres), la denunciante relató que la última vez que vio a su ex pareja fue cuando la amenazó mientras ella jugaba con su bebé en su casa de Larralde al 3000. "Me llevó al auto con el bebé y me dijo que le saque las denuncias por que él podía perder el trabajo. Nos llevó a una estación de servicio", comentó.

"El domingo cuando llegamos a mi casa después de hacer la denuncia encontramos la puerta sin cerradura. La forzaron toda. Robaron el televisor, la computadora, cosas del bebé, mi celular, el carnet de conducir; un montón de cosas. Todo estaba tirado. Fue un desastre", sostuvo.

"Estoy convencida que fue él porque me amenazó", remarcó y añadió: "Desde junio del año pasado que lo conocí mi vida es un calvario. Sufro hostigamiento físico y psicológico".

La joven también pidió explicaciones a la justicia provincial, ya que todas las denuncias hechas contra su ex pareja fueron desestimadas, según aseveró.