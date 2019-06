El fiscal federal Claudio Kishimoto y la Procuraduría de Narcocriminalidad, a cargo de Diego Iglesias, apelaron este miércoles el falta de mérito que obtuvo en primera instancia del intendente de Arroyo Seco, Nizar Esper, y pidieron a la Cámara Federal que dicte su procesamiento, en el marco de la causa por la fiesta fatal de Punta Stage en 2017.



Esper está acusado por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público a raíz del evento electrónico "Sasha New Year" de la madrugada del 1 de enero de 2017, que terminó con dos muertos al salir del complejo Punta Stage. Eran Giuliana Maldovan (de 20 años, oriunda de Rosario) y Lucas Liveratore (de 34 años, de San Nicolás).



Según información de Telenoche (El Tres), los fiscales federales remarcan que "el propio Esper, en el año 2016 y mediante el decreto municipal 198/2016, prohibió la realización de fiestas electrónicas en el ámbito de su jurisdicción fundamentando esa decisión en los hechos acontecidos en la fiesta Time Warp".



"Esto lleva a afirmar la existencia de normativa aplicable a la realización de este tipo de eventos (es decir, una clara prohibición de la actividad) que Esper, como máxima cabeza de la estructura del organismo de contralor gubernamental debía hacer cumplir", prosiguieron.



Kishimoto y la Procunar señalan además que "sin perjuicio de eso, efectivamente se realizó una fiesta electrónica en el complejo Punta Stage de Arroyo Seco, cuya preparación, publicidad y desarrollo fue autorizada por las autoridades municipales a cargo del imputado".



"Pero no se trata solo de la realización del evento, sino que además durante su desarrollo existieron numerosas irregularidades relativas a la organización y la observancia de la comisión de presuntos hechos relacionados con el consumo y la comercialización de estupefacientes, así como también situaciones de hacinamiento, falta de seguridad, entre otras y como consecuencia de lo cual fallecieron dos personas", describieron.



Según los investigadores federales, "esas situaciones, vinculadas directamente a la salud y el desarrollo de espectáculos públicos se encuentran íntimamente ligadas con la competencia de las autoridades municipales, las que a través de la normativa vigente cuentan con facultades suficientes para hacerlas cumplir".



"Por tal motivo, era función propia de la máxima autoridad municipal, el intendente Nizar Esper, hacer cumplir esas normas (una de las cuales fue dictada por él mismo) y preservar la salud y el bienestar de los habitantes o visitantes del municipio de Arroyo Seco, situación que claramente no se verificó", concluyeron.



La situación de Esper (PJ), actualmente en funciones, será definida por la Cámara Federal de Apelaciones.