Una joven de 21 años que se fue a vivir sola hace un mes denunció este martes que balearon el frente de su domicilio ubicado en la zona de Grandoli y Ayolas. Pidió hablar ante las cámaras de El Tres para explicar que no tiene "nada que ver con nada ni con nadie".

Camila, en diálogo con De 12 a 14, señaló que estaba durmiendo este martes, cuando escuchó "una explosión" en el comedor. Agregó que se dirigió a ese lugar, se "clavó una astilla" y notó que había dos disparos. En ese momento, despertó a su novio y llamaron a la Policía.

"No tenemos nada que ver con nada ni con nadie. No sé qué pasó. Estamos acá hace un mes. Somos gente trabajadora. Ojalá se solucione el problema", señaló.

La joven manifestó tener miedo y no haber podido dormir "en toda la noche". "No quiero dejar el departamento solo. No sé si irme, quedarme. Es mi primera experiencia viviendo sola. Tengo 21 años. Que me pase esto...No sé qué hacer", finalizó.