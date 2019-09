Una jubilada fue víctima de un violento robo el pasado fin de semana. Estaba en su casa de González Sabathie al 8200, en Fisherton, cuando ingresaron cuatro delincuentes. La golpearon en la cabeza, la amenazaron con un revólver y le exigieron dinero en efectivo. Se llevaron, entre otras cosas, el televisor. "Se olvidaron el control remoto. Vengan a buscarlo, atorrantes", dijo la víctima.

Isabella comentó a El Tres que el fin de semana ingresaron cuatro ladrones "con la capucha de la campera puesta, a cara destapada". "Tenían 15, 16 años. Eran todos chicos bajitos. Tenían un revólver", señaló.

"Pedían plata. Me decían: «Dame la plata o te mato». Yo les dije «mátenme, no tengo nada». No había ido a cobrar porque no me sentía bien. Si no, se llevaban eso poco que cobraba. Se llevaron cositas de plata, chuchurías, mucha ropa y un televisor. Dejaron el control remoto, ¡Vengan a buscarlo, atorrantes!", manifestó.

La jubilada dijo que los delincuentes la tiraron "de espalda al suelo" y la golpearon en la cabeza. "Me duele la espalda. La pasé mal, muy nerviosa. Quedé media tembleque", añadió.