Un grupo de vecinos de barrio Azcuénaga denunció que una pareja sale a robar en moto junto con su hija de aproximadamente seis años. Diversos testimonios brindados a El Tres indicaron que no pueden "salir a la calle" porque sienten que los van a "cazar" los delincuentes. Una mujer relató que le rompieron el tabique y perdió varias piezas dentarias tras ser asaltada por ladrones.

En diálogo con De 12 a 14, Ariana, una vecina de Montevideo al 5400, contó que el pasado lunes por la noche fue asaltada por la pareja de motochorros que salen a robar con su nena. "Estaba por entrar a casa, frenó una moto y uno me dijo: «Perdiste». Cuando me estoy sacando el bolso me dio un golpe en la boca y me bajó la dentadura. Ahí le tiré un manotazo, me agarró la cartera y me dio otro golpe en el tabique. Grité y todo, pero los vecinos están asustados, no salen", añadió.

"Me di cuenta que no estaba armado. La nena tenía cinco, seis o siete años. Iba con ellos mirando todo", manifestó Ariana.

"Los chicos no pueden ir al kiosco porque los arrebatan. Da mucho miedo. Nos cazan directamente. Ayer hubo cuatro robos", sostuvo otra vecina.

Otra mujer indicó que en el barrio ya le robaron en tres oportunidades. "No hay horario. Salís con terror. Escuchás una moto y se te paraliza el corazón. Ya no sabemos qué hacer. Estamos asustadísimos", remarcó.

"Muy poca presencia policial. De vez en cuando pasan. Y están con el celular", concluyó un vecino.