Esta semana, una de las noticias relacionadas a la inseguridad pasó por la libertad con la que se mueven motochorros en pleno barrio Echesortu. Las cámaras de seguridad captaron cómo un delincuente en moto embistió a una joven para hacerla caer, mientras su acompañante aprovechaba para robarle el celular que había caído al piso. Con mucha bronca, la víctima del robo dijo: “Antes que llore mi madre, que llore la de él”.

En De 12 a 14 (El Tres), habló la joven que fue derribada por motochorros en la cuadra de Constitución al 1300, en pleno barrio Echsortu. “Lo que recuerdo es que la única palabra que decían cuando me corrían era «tirale, tirale»”, contó la chica.

“Salí corriendo y grité por ayuda; el motochorro me tiró la moto encima. Me sacaron el celular, que se me cayó al piso”, precisó sobre el hecho. El golpe y la caída le dejó como saldo “una lesión en la rodilla derecha y una tendinosis en el hombro”.

“Esta es la triste realidad que vivimos todos los días”, continuó la joven, quien se quejó de que “nunca vez un patrullero acá”.

“Me dije «son ellos o yo», traté de gritar muy fuerte. Pero nadie salió, nadie se mete”, confió la víctima. Y con bronca, dijo que no tuvo miedo de reaccionar frente al robo: “Antes de que llore mi madre, que llore la de él”.

La chica aseguró que cuando fue sorprendida “venía de la iglesia, en casa hay una familia que te espera”.