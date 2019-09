La Policía de Investigaciones de Villa Constitución llevó a cabo este fin de semana múltiples allanamientos en el marco de una causa por dos bandas que disputan territorio a los tiros. Cinco personas fueron puestas a disposición de la Justicia provincial. Se secuestraron varias armas de fuego.

Según informaron fuentes policiales, se hicieron diez operativos de la PDI contra dos organizaciones: una es conocida como "Los hermanos Corales" y la otra como la banda de "Los santafesinos". De acuerdo a tareas investigativas desarrolladas en junio, julio y agosto, fueron responsables de varias balaceras en la zona de la villa de emergencia Las Chapitas, de Villa Constitución. En los ataques investigados hubo cuatro personas heridas de arma de fuego.

Tras la intervención de la fiscal Eugenia Lascialandare se ordenaron los procedimientos, algunos en la villa de emergencia Luján y otros en Las Chapitas. Participaron casi 130 efectivos de la PDI y Gendarmería.

En los allanamientos de la villa de Luján se incautaron un revólver calibre 32 con numeración suprimida y elementos de interés para la causa. Fueron detenidos Alan C., Matías C. y Martín C.

En los operativos de la villa de Las Chapitas fueron arrestados Ramón A. y Javier A. Además, se secuestró un Volkswagen Gol negro, un revólver calibre 38, un rifle de aire comprimido con mira telescópica y un bastón negro que suele utilizar la Policía.

Los demorados fueron trasladados al Centro de Detención Transitoria de la Unidad Regional VI.