Fue un jueves de robos a locales de ropa con detalles muy particulares en el centro y macrocentro de Rosario. Al asalto al negocio de Presidente Roca al 800, con un ladrón que hasta dio declaraciones a los medios, más tarde se sumó el ocurrido en Santa Fe y Suipacha, donde el propietario sacó a dos delincuentes a las trompadas luego de que le exigieran “más plata” de la que les había entregado.

De acuerdo a un nuevo informe de la periodista Agustina Pugliese en Radio 2, fueron cuatro los hombres que llegaron hasta el negocio de Santa Fe y Suipacha con fines de robo. Según la víctima, un hombre de unos 60 años conducía el vehículo y los otros tres oscilaban entre los 40 y los 50 años de edad.

“Tuve un forcejeo con los delincuentes, nada grave”, confió el propietario de la tienda. “Estaba atendiendo, estoy tan acostumbrado que ya los vi venir”, relató.

La policía logró detener a dos de los cuatro ladrones. (Rosario3)

El comerciante detalló que “sacaron un arma, me llevaron para la parte del depósito, me pidieron plata y les di unos 5 mil pesos”. Y agregó que “después me pidieron más plata y ahí fue cuando nos trenzamos a los golpes, salimos a la calle a las trompadas”.

El propietario del negocio reconoció: “El forcejeo lo empecé yo cuando me di cuenta de que no se iban a ir”.

“La policía justo pasaba por acá y los agarraron. Eran cuatro, dos se fueron corriendo”, añadió. Y describió que “el que manejaba era un hombre grande y los otros de unos 40 años más o menos”.

La víctima forcejeó con los ladrones y salió ileso. (Rosario3)

Los delincuentes también utilizaron cuchillos, pero la víctima confió que eran de él: “Agarroaron unos cuchillos para amenazarme, pero son mios, de cuando voy a comer asado con mis amigos”, explicó.

La policía detuvo a dos de los ladrones y los otros dos lograron escapar.