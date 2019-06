El policía federal de 28 años que el martes mató a su hermano de manera accidental en un departamento de la zona sur fue liberado en la tarde de este miércoles por orden del fiscal de Homicidios Adrián Spelta.



Tras el resultado de la autopsia que le entregó el Instituto Médico Legal y la toma de más testimonios, el funcionario del Ministerio Público de la Acusación evaluó que no corresponde una formación de causa por homicidio doloso sino por homicidio culposo, delito por el cual será imputado en libertad el próximo viernes.



El hecho fue el martes a la tarde. Todo se desencadenó cuando Jonatan R.M., empleado de la Policía Federal en Rosario con un año y medio de antigüedad, le exhibía su arma reglamentaria marca Bersa calibre 9mm a su hermano Yair -de 20 años- en Vuelta de Obligado al 4800 (zona de Oroño y Uriburu).



Ambos la habían desarmado y Jonatan la volvió a montar. Cuando ensambló el cargador y tiró hacia atrás la corredera, una bala se metió en la recámara y se disparó. El balazo ingresó por el pecho de la víctima.



De forma inmediata, el policía quedó detenido en la comisaría 21°, mientras que por un sumario administrativo fue pasado a disponibilidad por la fuerza.



Según información del programa Telenoche (El Tres) la libertad del agente se concretó en la tarde de este miércoles. Sucede que una testigo presencial, que era la pareja de la víctima, fue el testimonio fundamental para orientar la investigación hacia un hecho accidental.



Asimismo, la autopsia realizada por forenses descartó otras lesiones que no sean la única herida de bala detectada, que ingresó por el pecho y desde corta distancia. No hubo forcejeos ni nada que haga sospechar de un episodio intencional.



A criterio de la Fiscalía que interviene, en este caso no corresponde la aplicación de un criterio de oportunidad que concluya con la "pena natural" y de por extinguida la responsabilidad penal del imputado. Su condición de empleado policial es fundamental para ello; inclusive, para que no vuelva a portar armar de fuego.



La audiencia será el viernes. Mientras tanto, el fiscal Spelta ordenó además una pericia complementaria para establecer que el arma reglamentaria calibre 9mm no haya tenido alguna falla.