La Policía de Investigaciones (PDI) recapturó este jueves a Leandro Cabalie, uno de los internos de Coronda que se fugó en la autopista Rosario-Santa Fe el pasado 8 de mayo. La detención se llevó a cabo en un domicilio ubicado en Garibaldi y Alsina. De los nueve que se escaparon del convoy del Servicio Penitenciario quedan dos prófugos.

El procedimiento fue realizado por personal de la Dirección de Inteligencia Criminal Estratégica (Dice) de la PDI. Con este arresto, suman siete los recapturados de los que se evadieron en un traslado del Servicio Penitenciario que partió de Rosario a Coronda, después de que se cumpliera con una medida judicial de acercamiento familiar en favor de los internos.

Cabalie, el séptimo recapturado, estaba en Coronda desde el 1º de mayo de 2017. Cayó en prisión por un homicidio ocurrido el 12 de septiembre de 2016 en Pasaje 7 al 2700, en Villa Gobernador Gálvez, donde resultó fallecido un joven de 25 años identificado como Jonathan Ezequiel Cina.

En tanto, continúa la búsqueda de los dos fugados que aún no fueron encontrados: Hugo Peralta y Mariano Cardozo.

La causa

Diez agentes del Servicio Penitenciario fueron imputados por facilitamiento de evasión. Por el momento, el accionar de los custodios es considerado culposo, es decir, negligente pero no necesariamente intencional.

Desde Fiscalía informaron el pasado mes que las pericias de las esposas del minibus oficial arrojaron que éstas no fueron forzadas ya que ninguna tiene roto el mecanismo de cierre ni presenta fallas. Se presume –y en eso se basa la imputación a los agentes penitenciario por presunto facilitamiento– que los reclusos no iban esposados en el regreso al penal de Coronda. Aunque no descartan que alguno pudiera haber conseguido las llaves.

Las fiscales Karina Bartocci y Georgina Pairola explicaron que la fuga a la altura de Granadero Baigorria se originó cuando los agentes a cargo del traslado abrieron la puerta del compartimiento donde iban los reclusos porque sintieron olor a humo –habrían prendido un cigarrillo de marihuana– y éstos se les abalanzaron. Así, gresca mediante, sustrajeron cuatro armas de fuego reglamentarias y escaparon en dos vehículos que robaron en la zona.