Un adolescente fue atropellado por un auto en Avellaneda al 2100 y el padre fue demorado, supuestamente por intentar agredir a la conductora del vehículo.

El chico, que volvía de la escuela, era atendido por el Sies en el lugar este jueves al mediodía, pero según comentó una practicante que colaboró se encontraba tranquilo y consciente, aunque golpeado.

En el parabrisas del Renault Sandero blanco quedaron restos de pelo del muchacho.

La dueña del vehículo dijo que ella tenía paso por el semáforo en verde y que imprevistamente el chico se lanzó a cruzar la calle a muy corta distancia del coche, dejándola sin posibilidad de frenado. Además, negó que estuviera hablando por celular mientras manejaba, algo que habría comentado un testigo.

Y se quejó: "Encima el padre me golpea el vehículo, me abolló la puerta del auto. ¿Ahora quién me arregla esto?".